Scuola come cambia la maturità | date prove la stretta sulle scene mute e tutte le novità Ecco cosa c’è da sapere

Notizia in breve

La maturità si svolgerà tra il 21 giugno e il 22 giugno, con le prove scritte che si terranno nelle prime giornate. La prima prova sarà italiano, seguita da matematica o prova multidisciplinare, a seconda dell’indirizzo. Le scene mute, ovvero le prove orali, saranno condotte senza pubblico e senza interazioni dirette, e si svolgeranno tra il 26 giugno e il 7 luglio. È prevista anche una prova finale orale, senza esami orali tradizionali.