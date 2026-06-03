Scuola come cambia la maturità | date prove la stretta sulle scene mute e tutte le novità Ecco cosa c’è da sapere
La maturità si svolgerà tra il 21 giugno e il 22 giugno, con le prove scritte che si terranno nelle prime giornate. La prima prova sarà italiano, seguita da matematica o prova multidisciplinare, a seconda dell’indirizzo. Le scene mute, ovvero le prove orali, saranno condotte senza pubblico e senza interazioni dirette, e si svolgeranno tra il 26 giugno e il 7 luglio. È prevista anche una prova finale orale, senza esami orali tradizionali.
Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Per migliaia di studenti la maturità rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso scolastico. Un traguardo atteso che segna il passaggio verso una nuova fase della vita. Il primo appuntamento con l’esame è fissato per il 18 giugno, quando alle 8.30 prenderà il via la prima prova scritta di italiano. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarà la volta della seconda prova di indirizzo, sempre alle 8.30, mentre nelle settimane successive saranno calendarizzati i colloqui orali. Quest’anno l’esame di Stato torna ufficialmente a chiamarsi «maturità». Una scelta voluta dal ministro... 🔗 Leggi su Open.online
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Orale maturità 2026, come si svolge il colloquio: regole, valutazione e cosa cambia davvero
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