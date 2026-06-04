Scuola il consenso informato è legge Valditara | Tutela i bambini dalla propaganda gender

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Senato ha approvato con 78 voti favorevoli e 38 contrari un disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. La legge introduce l’obbligo di ottenere il consenso dei genitori o tutori prima di qualsiasi attività educativa che coinvolga i minori. Il ministro dell’istruzione ha affermato che la normativa mira a tutelare i bambini dalla propaganda gender. La legge ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Aula del Senato ha approvato, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera e diventerà legge. Valditara: “Tutela bambini da propaganda gender”. “Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni. In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

scuola il consenso informato 232 legge valditara tutela i bambini dalla propaganda gender
© Lapresse.it - Scuola, il consenso informato è legge. Valditara: “Tutela i bambini dalla propaganda gender”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FOLLIA 144 emendamenti per bloccare il Ddl sul Consenso Informato dei genitori.

Video FOLLIA?? 144 emendamenti per bloccare il Ddl sul Consenso Informato dei genitori.

Notizie e thread social correlati

Scuola, consenso informato sull'educazione sessuale. Valditara: "Tuteliamo i bimbi dalla p...Il Senato ha approvato definitivamente il ddl sul consenso informato relativo all'educazione sessuale nelle scuole, con 78 voti favorevoli e 38...

Legge sul consenso informato, Valditara: “Approvazione ai primi di giugno, stop a destrutturazione maschile e femminile”Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che la legge sul consenso...

Temi più discussi: Educazione sentimentale e affettiva obbligatoria in tutte le scuole, per tutte le età e senza consenso informato, la richiesta della rete Educare alle Differenze; Consenso informato, Valditara 'tuteliamo i bimbi, ridiamo voce a genitori'; Recite di fine anno: foto e video sono ammessi, ma per i social serve il consenso. Quali regole seguire?; Intervento chirurgico più invasivo: la Cassazione blinda il consenso informato.

scuola il consenso informatoScuola: consenso informato sull'educazione sessuale, il ddl Valditara è leggeAGI - Il consenso informato a scuola sull'educazione alla sessualità diventa legge. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva - con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto - il ddl ... msn.com

scuola il consenso informatoConsenso informato a scuola per l'educazione sessuo-affettiva, il ddl Valditara diventa leggeIl disegno di legge era già stato approvato alla Camera ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web