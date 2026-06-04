Il Senato ha approvato con 78 voti favorevoli e 38 contrari un disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. La legge introduce l’obbligo di ottenere il consenso dei genitori o tutori prima di qualsiasi attività educativa che coinvolga i minori. Il ministro dell’istruzione ha affermato che la normativa mira a tutelare i bambini dalla propaganda gender. La legge ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva.

L’Aula del Senato ha approvato, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera e diventerà legge. Valditara: “Tutela bambini da propaganda gender”. “Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni. In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Scuola, il consenso informato è legge. Valditara: “Tutela i bambini dalla propaganda gender”

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FOLLIA 144 emendamenti per bloccare il Ddl sul Consenso Informato dei genitori.

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