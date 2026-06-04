Scuola primaria di Cascine San Pietro Nuovi tavoli per le attività outdoor
La scuola primaria di Cascine San Pietro ha inaugurato nuovi tavoli dedicati alle attività all'aperto, con una cerimonia di fine anno in un'area verde. La festa ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno partecipato alla presentazione dei nuovi arredi. I tavoli sono stati collocati nel cortile della scuola per favorire l'apprendimento outdoor. La cerimonia ha visto la partecipazione di famiglie e rappresentanti della comunità locale.
Vernissage nel verde per i tavoli per l’"outdoor education", una festa di fine anno speciale per la scuola primaria di Cascine san Pietro. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi, con un ritrovo per bimbi, insegnanti, autorità e famiglie, i nuovissimi tavoli esterni inclusivi per attività didattiche all’aperto, donati alla scuola dal Lions Club Cassano d’Adda. Con una dedica speciale al socio storico Achille Lattanzio, da poco scomparso. Al pomeriggio di festa nel giardino della scuola della frazione erano presenti il dirigente scolastico Edoardo Pittaluga, l’assessora alla scuola Rosetta Stavola, il parroco, insegnanti, famiglie e tanti bambini, oltre a numerosi soci del Lions Club, capitanati dalla presidente Simona Merisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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