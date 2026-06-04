Scuola primaria di Cascine San Pietro Nuovi tavoli per le attività outdoor

Notizia in breve

La scuola primaria di Cascine San Pietro ha inaugurato nuovi tavoli dedicati alle attività all'aperto, con una cerimonia di fine anno in un'area verde. La festa ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno partecipato alla presentazione dei nuovi arredi. I tavoli sono stati collocati nel cortile della scuola per favorire l'apprendimento outdoor. La cerimonia ha visto la partecipazione di famiglie e rappresentanti della comunità locale.