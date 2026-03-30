Escursione in San Rossore tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove

Un'escursione tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove nella Tenuta di San Rossore permette di esplorare un ambiente naturale che rappresenta il cuore del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La tenuta, spesso frequentata da visitatori, è poco conosciuta nei dettagli interni, ma costituisce il principale habitat naturale della zona. La sua estensione permette di attraversare diverse aree di interesse naturale e storico.

Meta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale dell’intero Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. L’escursione si svolge interamente in Zona Gialla (B) nelle aree aperte al pubblico.Da Cascine Vecchie dove sorgeva un tempo la Villa Reale, cammineremo lungo i sentieri nel fitto bosco di San Bartolomeo fino a raggiungere Cascine Nuove, località affacciata sul Fiume Arno. Qui sorgeva un antico monastero intitolato a San Lussorio, San Rossore per i pisani, fu distrutto nel 1944 dai bombardamenti delle forze alleate.Proseguiremo la nostra escursione costeggiando il Fosso delle Cateratte e procederemo verso nord attraversando la vasta foresta planiziale e le grandi pinete di questo magnifico Parco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Escursione in San Rossore tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove Articoli correlati Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la SterpaiaMeta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale... Leggi anche: Casirate, Furgone fuori strada sulla Provinciale 130. Code e rallentamenti verso Cascine San Pietro