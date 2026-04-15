Nuovi spazi per la scuola primaria | Almenno San Bartolomeo inaugura l’ampliamento

Sabato 18 aprile alle 10 si terrà l’inaugurazione dell’ampliamento della scuola primaria di via IV Novembre ad Almenno San Bartolomeo. L’intervento rappresenta uno dei lavori più significativi portati a termine nel comune negli ultimi anni, aggiungendo nuovi spazi alla struttura scolastica. La cerimonia coinvolgerà le autorità locali e sarà un momento di festa per la comunità.

Sabato 18 aprile il taglio del nastro del nuovo edificio scolastico finanziato con 3 milioni di euro del Pnrr. Un intervento strategico per studenti e comunità. L’opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento a fondo perduto di 3 milioni di euro proveniente dal Pnrr e ha portato alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica affiancato agli edifici esistenti, oltre alla riqualificazione degli spazi esterni della scuola. Un investimento significativo che punta a migliorare la qualità degli ambienti scolastici e a rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di opere pubbliche portato avanti dall’amministrazione negli ultimi anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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