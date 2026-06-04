Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di Valditara sul consenso informato per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, nonostante le proteste di associazioni e esperti. Il testo introduce procedure di consenso prima di trattare argomenti legati all’educazione sessuale, suscitando critiche sulla possibile limitazione dell’informazione. Le opposizioni hanno accusato il provvedimento di favorire l’oscurantismo e di alimentare la paura tra i genitori. La legge ora è in vigore.

Approvato tra le proteste di associazioni ed esperti il ddl Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico per l’educazione sessuoaffettiva. Il Senato ha dato il via libera definitivo con 78 voti favorevoli e 38 contrari: il testo, già approvato dalla Camera, è così diventato legge. Esulta il ministro dell’Istruzione: “Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni”, ha sostenuto. Cosa prevede la legge. Il succo del provvedimento sta nella richiesta del consenso informato preventivo dei genitori (o degli stessi studenti se maggiorenni) per poter partecipare alle attività che riguardano i temi della sessualità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Consenso informato per l’educazione affettiva a scuola: il ddl Valditara è legge tra le proteste. “Vincono la paura e l’oscurantismo”

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Leducazione sessuo-sentimentale nelle scuole. SI o NO Nadia MARI

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