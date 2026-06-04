Ddl Valditara consenso dei genitori a scuola | scontro al Senato Floridia M5S | Precedente pericoloso

Al Senato si è acceso un acceso dibattito sul Ddl Valditara che prevede il consenso dei genitori per le attività scolastiche. Un rappresentante del M5S ha definito la proposta un “precedente pericoloso”. La discussione si è concentrata sui limiti dell’intervento familiare nella scuola e sui possibili effetti di questa norma. Non sono state prese decisioni definitive e il confronto continua.

Il dibattito sul ruolo della scuola e i limiti dell’intervento familiare si riaccende a Palazzo Madama. È arrivato al Senato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico – già approdato alla Camera lo scorso dicembre e noto come Ddl Valditara – che punta a regolamentare l’insegnamento dei temi legati all’educazione sessuo-affettiva. E le prime reazioni in Aula non si sono fatte attendere. Il provvedimento si fonda su quattro pilastri. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) diventa obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori – o degli stessi studenti se maggiorenni – prima di avviare qualsiasi attività extracurricolare o progetto che tocchi sessualità e affettività. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gino Cecchettin attacca il Ddl Consenso Informato! La risposta di Jacopo Coghe

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