Scuola militare Teulié violenze sessuali per superare l’esame | arrestato un commissario

Notizia in breve

Un insegnante della Scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo le indagini, il militare avrebbe costretto alcuni studenti a subire abusi per aiutarli a superare gli esami. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore e la procura ha avviato un’indagine per accertare altri eventuali episodi. La scuola ha sospeso l’insegnante e ha avviato verifiche interne.