Scuola militare Teulié violenze sessuali per superare l’esame | arrestato un commissario
Un insegnante della Scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo le indagini, il militare avrebbe costretto alcuni studenti a subire abusi per aiutarli a superare gli esami. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore e la procura ha avviato un’indagine per accertare altri eventuali episodi. La scuola ha sospeso l’insegnante e ha avviato verifiche interne.
Milano, 4 giugno 2026 – Un insegnante della Scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Reati commessi nei confronti di diversi allievi della scuola, storico e prestigioso istituto di formazione dell'esercito italiano con sede in corso Italia. Le indagini, coordinate dalle pm Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, sono partite dalle denunce di alcune delle sette vittime, alla base dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi. Sono stati perquisiti anche alcuni uffici della scuola, nell'inchiesta che vedrebbe come indagati a piede libero anche altre persone che non avrebbero denunciato gli abusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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