Militare digitale | la scuola Teulié raccontata dagli allievi

Una scuola militare, con un focus sul digitale, viene descritta dagli studenti che frequentano l’istituto. Gli allievi condividono le loro esperienze quotidiane, parlando delle attività pratiche e delle tecnologie utilizzate durante il percorso formativo. La narrazione si concentra sulle modalità di insegnamento, sui progetti realizzati e sulla vita all’interno della struttura. Le testimonianze riflettono il punto di vista degli studenti e le loro percezioni sul percorso scolastico.

Servizio di: Christian D'Adamo Sofia Ferraro Maria Vittoria Floresta Gaia Greco Irene Quinto Sara Tuzzeo A cura di: Anna Del Vecchio Adele Piluso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Scuola militare Nunziatella, la testimonianza di due giovani allievi molisani

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