La vita quotidiana di un adolescente è un palcoscenico in cui non è ammesso il fallimento parliamo del ruolo della scuola e degli insegnanti INTERVISTA a Giusi Antonia Toto

In un’intervista, la Professoressa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale, analizza il ruolo della scuola e degli insegnanti nella vita degli adolescenti, sottolineando come in questa fase il fallimento non sia tollerato. La discussione si concentra anche sul rapporto tra musica, socializzazione e comportamenti devianti tra i giovani, con l’esperta che approfondisce questi aspetti legati alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi.

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