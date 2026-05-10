La vita quotidiana di un adolescente è un palcoscenico in cui non è ammesso il fallimento parliamo del ruolo della scuola e degli insegnanti INTERVISTA a Giusi Antonia Toto
In un’intervista, la Professoressa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale, analizza il ruolo della scuola e degli insegnanti nella vita degli adolescenti, sottolineando come in questa fase il fallimento non sia tollerato. La discussione si concentra anche sul rapporto tra musica, socializzazione e comportamenti devianti tra i giovani, con l’esperta che approfondisce questi aspetti legati alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi.
Quale rapporto c’è tra musica, socializzazione e devianza tra i giovani? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Giusi Antonia Toto, Docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia, coordinatrice del Learning Science hub. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La vita quotidiana di un adolescente è un palcoscenico in cui non è ammesso il fallimento
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