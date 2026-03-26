Trescore Balneario dopo l’aggressione alla professoressa la scuola riparte | psicologi in classe per supportare gli alunni

A Trescore Balneario, la scuola ha riaperto dopo l’aggressione a una docente avvenuta nei giorni scorsi. Nonostante l’incidente, gli studenti sono tornati in aula come previsto, e sono stati attivati interventi di supporto psicologico da parte di professionisti per aiutare gli alunni a gestire il momento. La scuola ha confermato la presenza di psicologi durante le lezioni per offrire assistenza.