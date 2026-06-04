Scuola il presidente Schifani premia gli studenti vincitori del progetto La Sicilia che racconta
«Credete in questa terra, credete in voi. Abbiate fiducia nella Sicilia e restate. Credete nel nostro impegno perché la nostra sfida è quella di creare i presupposti affinché non manchi il lavoro in Sicilia». Queste le parole del presidente della Regione Renato Schifani ai giovani studenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Nei Giardini d’Orléans di Palermo il presidente Renato Schifani ha incontrato circa 400 studenti per celebrare gli 80 anni dello Statuto siciliano. Voi siete il futuro della nostra democrazia. #Palermo #Sicilia #Schifani #StatutoSiciliano #Scuola facebook
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