Scuola il presidente Schifani premia gli studenti vincitori del progetto La Sicilia che racconta

«Credete in questa terra, credete in voi. Abbiate fiducia nella Sicilia e restate. Credete nel nostro impegno perché la nostra sfida è quella di creare i presupposti affinché non manchi il lavoro in Sicilia». Queste le parole del presidente della Regione Renato Schifani ai giovani studenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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