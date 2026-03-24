Oltre cento partecipanti provenienti da diverse regioni italiane si sono riuniti a Ravenna per la finale nazionale del progetto

Più di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle principali piazze borsistiche “Conoscere la Borsa” ha un meccanismo semplice che fa avvicinare i ragazzi al mondo della finanza sia con lezioni teoriche, tenute dai docenti Feduf, sia con esercitazioni pratiche che, tramite una piattaforma digitale, simulano le normali transazioni borsistiche, con quotazioni reali e scambi simulati. Ogni squadra ha un budget di 50 mila euro, ovviamente virtuali, con cui sperimentare il funzionamento della borsa. Le squadre premiate complessivamente sono state sedici: oltre a Cuneo, Salerno, Gorizia, Fabriano, Trento, Civitavecchia, Rieti, Fermo, Bologna, Jesi, Foligno, Cento, San Miniato, Viterbo, Volterra e Fano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - "Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziaria

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