La Sicilia che racconta il presidente Schifani a Tindari per la premiazione degli studenti

Notizia in breve

Il presidente della Regione Sicilia ha premiato gli studenti delle scuole del Messinese che hanno partecipato a “La Sicilia che racconta”. La cerimonia si è svolta a Tindari, dove sono stati consegnati i riconoscimenti agli elaborati letterari migliori. L’iniziativa coinvolge studenti che hanno scritto storie, racconti o riflessioni sui luoghi e gli scrittori della regione. La premiazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle scuole coinvolte.