La Sicilia che racconta il presidente Schifani a Tindari per la premiazione degli studenti
Il presidente della Regione Sicilia ha premiato gli studenti delle scuole del Messinese che hanno partecipato a “La Sicilia che racconta”. La cerimonia si è svolta a Tindari, dove sono stati consegnati i riconoscimenti agli elaborati letterari migliori. L’iniziativa coinvolge studenti che hanno scritto storie, racconti o riflessioni sui luoghi e gli scrittori della regione. La premiazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle scuole coinvolte.
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, premierà i migliori elaborati letterari delle studentesse e degli studenti delle scuole del Messinese che hanno partecipato all’iniziativa “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!”. La cerimonia si svolgerà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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