Piccoli eroi della sicurezza | la scuola impara a gestire le emergenze

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere Le scuole di Aiello, Ruda e Visco partecipano al progetto Preparati al rischio del Distretto Destra Torre.. Il percorso formativo con la Protezione Civile mira a costruire la resilienza delle comunità locali.. Le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Visco e della Montessori di Visco partecipano al progetto Preparati al rischio, un percorso formativo avviato dal Distretto Destra Torre per formare i cittadini di domani. Il programma, che ha una ripartenza significativa dopo la prima edizione del 2023, non si limita alla semplice spiegazione teorica dei pericoli ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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