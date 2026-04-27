? Cosa sapere Le scuole di Aiello, Ruda e Visco partecipano al progetto Preparati al rischio del Distretto Destra Torre.. Il percorso formativo con la Protezione Civile mira a costruire la resilienza delle comunità locali.. Le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Visco e della Montessori di Visco partecipano al progetto Preparati al rischio, un percorso formativo avviato dal Distretto Destra Torre per formare i cittadini di domani. Il programma, che ha una ripartenza significativa dopo la prima edizione del 2023, non si limita alla semplice spiegazione teorica dei pericoli ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli eroi della sicurezza: la scuola impara a gestire le emergenze

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