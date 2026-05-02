Emergenze nel Sannio | Errico FI incontra i Vigili del Fuoco per rafforzare la sicurezza del territorio

Un rappresentante di Forza Italia ha incontrato i Vigili del Fuoco nel Sannio per discutere delle emergenze sul territorio. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di affrontare questioni legate al rischio idrogeologico e alla prevenzione di eventuali calamità. Durante l'incontro, sono stati analizzati aspetti operativi e strategie di intervento per migliorare la sicurezza locale. La discussione si è concentrata sulle attività di prevenzione e sui progetti in corso per fronteggiare le emergenze.

Nel corso del confronto è emersa la necessità di proseguire nel rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, alla luce delle recenti esondazioni e delle criticità ambientali registrate. In tale ambito, sono state condivise alcune proposte operative e linee di intervento da sottoporre alla Protezione Civile regionale, anche considerando modelli sperimentali sviluppati dagli stessi Vigili del Fuoco per migliorare le capacità di risposta. Il consigliere ha inoltre richiamato le interlocuzioni avviate con gli assessori regionali competenti, evidenziando il contributo fornito dalla diga di Campolattaro durante le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il Sannio tra il 31 marzo e il 2 aprile 2026.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Emergenze nel Sannio: Errico (FI) incontra i Vigili del Fuoco per rafforzare la sicurezza del territorio Notizie correlate Emergenze nel Sannio, Errico incontra i Vigili del FuocoTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto un incontro tra il consigliere regionale sannita Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente,... Emergenza idrica nel Sannio, Errico (FI) rilancia l’appello di ColdirettiIl Consigliere Regionale di Forza Italia, Fernando Errico, fa proprio l’appello lanciato da Coldiretti e rilancia con forza la necessità di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: IL CONSIGLIERE ERRICO IN VISITA AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO. Emergenze nel Sannio, Errico incontra i Vigili del Fuoco: confronto sulle azioni per la sicurezza del territorioIl consigliere regionale sannita Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, ha incontrato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento Salvatore Angelo Cap ... ntr24.tv Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Sannio per vento forte e pioggiaIl maltempo, pioggia e forte vento, colpisce anche il Sannio dove in alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse in seguito a ordinanze sindacali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco su tutto ... ansa.it