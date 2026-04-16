Dal campo da calcio ai banchi di scuola il talento nascosto dei ragazzi plusdotati | riconoscere e sostenere i ragazzi che pensano troppo veloce La storia di Michael Olise

Da un campo da calcio a una classe scolastica, i ragazzi plusdotati spesso si distinguono per capacità di pensiero rapido e capacità eccezionali. La storia di un calciatore del Bayern mette in luce come il talento possa manifestarsi in ambiti diversi dalla norma. Questi giovani, definiti “pensatori veloci”, affrontano sfide legate al riconoscimento e al sostegno del loro potenziale. La loro presenza richiede attenzione specifica per valorizzarne le abilità.

A volte il genio si nasconde dove meno ce lo aspettiamo. È successo con il calciatore del Bayern Monaco, l'attaccante francese Michael Olise, le cui giocate straordinarie hanno spinto gli esperti a guardare oltre il fisico e il dribbling, fino a interrogarci su una dimensione affascinante: quella del Quoziente Intellettivo e della plusdotazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Michael Olise calciatore fantastico. #BayernReal #ChampionsLeague x.com