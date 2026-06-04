Scuola aumenti e arretrati | perché mancano nei cedolini di giugno

Nei cedolini di giugno mancano gli aumenti e gli arretrati previsti. La questione riguarda i tempi di aggiornamento dei sistemi di pagamento. Le procedure burocratiche e le verifiche amministrative stanno causando ritardi nell’implementazione delle modifiche. Le autorità competenti stanno lavorando per risolvere la situazione, ma ancora non ci sono date ufficiali di pagamento. I dipendenti devono attendere ulteriori comunicazioni per conoscere quando riceveranno gli importi dovuti.

Quando arriveranno effettivamente gli aumenti e gli arretrati sul conto? Quali passaggi burocratici stanno bloccando l'aggiornamento dei cedolini NoiPA? Quanto riceveranno esattamente docenti e personale ATA con il rinnovo? Come evitare che l'indennità di vacanza contrattuale venga sottratta agli arretrati??? In Breve Aumento mensile lordo di 143 euro per docenti e 107 euro per personale ATA. Arretrati stimati tra 800 e 1.200 euro lordi per lavoratore. Iter burocratico . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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