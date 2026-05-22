Pensioni sul cedolino di giugno 2026 aumenti fino a 1000 euro con gli arretrati | a chi spettano e perché

A partire da giugno 2026, le pensioni di invalidità di servizio riceveranno aumenti automatici e arretrati relativi ai mesi dall’inizio dell’anno. Le modifiche prevedono incrementi fino a mille euro, che verranno accreditati insieme alle pensioni di giugno. Questi adeguamenti si applicano a coloro che beneficiano di pensioni di invalidità di servizio, con l’obiettivo di riconoscere il valore delle prestazioni in modo più equo e aggiornato rispetto alle condizioni economiche.

A giugno 2026 scattano gli aumenti automatici e gli arretrati da inizio anno per i titolari di pensioni di invalidità di servizio. Gli incrementi mensili porteranno gli assegni a 1000 euro per la fascia elevata e a 500 euro per quella media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cedolino Pensioni Febbraio 2026 Aumenti in Arrivo con Arretrati e Novità Ecco Cosa Cambia!

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