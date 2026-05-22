A partire da giugno 2026, i pensionati italiani riceveranno un cedolino con diverse variazioni rispetto alle mensilità precedenti. Sono previsti aumenti fino a 1.000 euro, comprensivi degli arretrati, per alcune categorie di pensionati. Oltre a questo, ci saranno modifiche legate alle trattenute fiscali e ai ricalcoli della pensione. Questi cambiamenti interessano milioni di persone che riceveranno un importo diverso dal solito, in base alle nuove disposizioni e ai criteri di calcolo applicati dall'Inps.

Aumenti, arretrati, trattenute fiscali e nuovi ricalcoli: per milioni di pensioni italiani il cedolino Inps di giugno 2026 sarà diverso dal solito. In alcuni casi gli assegni saranno più alti grazie agli arretrati e agli adeguamenti previsti dalla legge di Bilancio, in altri potrebbero scattare conguagli e trattenute fiscali che ridurranno l’importo finale accreditato. Tra le novità più importanti ci sono gli aumenti destinati ai grandi invalidi per causa di servizio che percepiscono l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore. L’Inps, con il messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, ha confermato che gli incrementi scatteranno dal cedolino di giugno con effetto retroattivo dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pensioni, aumenti fino a 1.000 euro (con gli arretrati) da giugno: ecco a chi spettano e perché

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