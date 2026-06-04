Scudetto Over 50 | l’Umbria conquista due posti nella Final Four

Due squadre umbre si sono qualificate per la Final Four dello Scudetto Over 50 a Cervia. Lo Junior Tennis Perugia ha sconfitto la squadra di Milano, assicurandosi uno dei posti, mentre un’altra formazione dell’Umbria ha ottenuto la qualificazione. La partita tra Perugia e Milano si è conclusa con una vittoria per la squadra umbra. Le due squadre umbre rappresenteranno la regione nella fase finale del torneo.

Chi sono le due squadre che rappresenteranno l'Umbria a Cervia?. Come ha fatto lo Junior Tennis Perugia a battere Milano?. Quali squadre nazionali dovranno affrontare i veterani umbri nella finale?. Perché questo risultato conferma la qualità del tennis regionale Over 50?.? In Breve Junior Perugia batte Junior Tennis Milano con il punteggio di 2-1.. Sportivo Tennis Chiugiana supera il Tennis Club Capri nei quarti.. Final Four in programma a Cervia contro Sport Club Carpi e Nomentano.. Successo conferma la qualità tecnica del movimento tennis veterani in Umbria.. L’Umbria conquista due posti nella Final Four nazionale Over 50: Junior Perugia e Tennis Chiugiana volano a Cervia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sir Susa Scai conquista la finale scudetto

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