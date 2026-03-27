Mobilità e immissioni in ruolo docenti | posti suddivisi al 50% nella terza fase Posto dispari nel 2026 va alle assunzioni
Il 17 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con un rappresentante della UIL Scuola RUA, è stata annunciata l'apertura della finestra per le domande di mobilità del personale docente. Contestualmente, si è parlato della ripartizione dei posti in tre fasi, con il 50% dei posti disponibili nella terza fase, mentre i posti dispari del 2026 saranno destinati alle assunzioni.
Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, è stata presentata l’apertura della finestra per le domande di mobilità del personale docente. L’attenzione si concentra sulle tempistiche e sulle modalità di inoltro dell’istanza, con l’avvio fissato al 16 marzo e la scadenza al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Immissioni in ruolo docenti: ci saranno assunzioni anche da GPS sostegno prima fascia ADSS o si rischia di scegliere “a vuoto” una provincia del nord?L'aggiornamento delle GPS per le supplenze docenti, valide per il biennio 202627 e 202728 si intreccia alle aspettative legate alle assunzioni in...
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per gli elenchi regionali
Contenuti e approfondimenti su Mobilità e immissioni in ruolo docenti...
Temi più discussi: Mobilità 2026/27: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo [Chiarimenti]; Docente nel vincolo triennale: per partecipare alla mobilità deve possedere i requisiti per la deroga; Vincolo triennale mobilità docenti: cosa dice la normativa? – Blog; ELENCHI REGIONALI FINALIZZATI ALL'IMMISSIONE IN RUOLO: BOZZA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE E PARERE CSPI.
Mobilità docenti: vale solo il superamento di un concorso ordinario. Quanti e qualiNel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo ... orizzontescuola.it
Mobilità ATA 2026, domande dal 23 marzo: precedenze e soprannumerarietà, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALCon la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono ... tecnicadellascuola.it
Legacoop Lazio e il Comune di Roma hanno discusso della mobilità del domani - facebook.com facebook
Mobilità docenti: la domanda scade il 2 aprile. La modalità con cui si compila la domanda può essere fondamentale per ottenere o meno il movimento richiesto. Quando si inseriscono preferenze sia provinciali che interprovinciali, come funziona il sistema … x.com