Mobilità e immissioni in ruolo docenti | posti suddivisi al 50% nella terza fase Posto dispari nel 2026 va alle assunzioni

Il 17 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con un rappresentante della UIL Scuola RUA, è stata annunciata l'apertura della finestra per le domande di mobilità del personale docente. Contestualmente, si è parlato della ripartizione dei posti in tre fasi, con il 50% dei posti disponibili nella terza fase, mentre i posti dispari del 2026 saranno destinati alle assunzioni.