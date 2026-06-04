ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv hanno annunciato il lancio di Notorious Cult, un nuovo vodcast dedicato al cinema. La prima puntata si concentra su Steven Spielberg e prevede la partecipazione di un ospite speciale. Non sono stati forniti dettagli sul formato o sulla data di uscita. Il progetto mira a approfondire aspetti legati al cinema del regista attraverso contenuti video online.

Il cinema di Steven Spielberg torna ad essere il protagonista assoluto di un evento che promette di far parlare gli appassionati ben oltre la semplice proiezione in sala. È infatti in arrivo Notorious Cult, il nuovo podcast dal vivo di Notorious Cinemas realizzato in collaborazione con BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV, pensato per approfondire i film più interessanti del momento insieme ad ospiti d’eccezione. L’evento è in programma il 12 giugno alle ore 20:00 al Notorious Cinemas Multisala Gloria di Milano. Per la sua prima puntata, il vodcast parte con un titolo particolarmente atteso dagli amanti della fantascienza: stiamo parlando di Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv lanciano Notorious Cult: il primo vodcast parte con Spielberg e un ospite speciale

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