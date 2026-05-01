Per gli appassionati di cinema italiani, i premi più attesi sono gli Oscar e i David di Donatello, due appuntamenti che si svolgono ogni anno. In vista della cerimonia del 2026, le redazioni di diverse testate specializzate offrono informazioni su dove e come seguire l’evento. Questi riconoscimenti sono considerati i principali nel panorama nazionale e attirano l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Per gli appassionati italiani della settima arte ci sono due eventi fondamentali durante l’anno. Gli Oscar e i David di Donatello. Se i primi si sono conclusi da un paio di mesi, è il momento di prepararci a seguire i secondi, nonché il premio più importante per il cinema nostrano. Quale modo migliore di farlo se non seguendolo dal vivo, al cinema, con le redazioni di ScreenWorld, Cinemaserietv e BadTaste? Ebbene sì, esattamente come per l’evento degli Oscar, siamo pronti a tornare a farvi compagnia anche stavolta, il prossimo 6 Maggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Notorious Cinemas The Experience (@notoriouscinemas) Questa volta, però, abbiamo deciso di raddoppiare la possibilità di incontrarci perché gli eventi con commento dal vivo della serata saranno ben due.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Segui i David di Donatello 2026 con le redazioni di ScreenWorld, BadTaste e Cinemaserietv: scopri dove e come fare

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