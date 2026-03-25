screenworld e badtaste media partner del goga film festival il cinema dei nuovi sguardi

Dal 10 al 12 aprile si svolge la seconda edizione del Goga Film Festival, ospitato presso il Circolo Culturale Zalib a Trastevere. La manifestazione prevede tre giorni dedicati a proiezioni e incontri, con l’obiettivo di esplorare il mondo attraverso il cinema. ScreenWorld e BadTaste sono i media partner dell’evento, che si concentra su nuove prospettive visive nel settore cinematografico.

Dal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di proiezioni e incontri pensati per attraversare la realtà attraverso lo sguardo del cinema. Al centro del festival, i dieci cortometraggi in concorso costruiscono un percorso eterogeneo per linguaggi, visioni e sensibilità, restituendo uno spaccato vivo e contemporaneo attraverso le voci dei loro giovani autori. I titoli selezionati sono: Non per metodo per intuito di Francesco Ferraris, Frantumi di Mattia Biondi, Mango di Joan Iyiola, Most Hated Man in the World di Jacopo Spanò, Rukeli di Alessandro Rak, Cacciatori di uranio di Davide Palella, I Fantasmi di Federico Papagna, Sauna Day di Anna Hints e Tushar Prakash, Il gatto di Monica di Letizia Zatti e Coyotes di Said Zagha. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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