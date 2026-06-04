Scossa di terremoto tra Basilicata e Vallo di Diano | nessun danno

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 6:08 nel Comune di Moliterno, in Basilicata. La stessa si è avvertita anche nel Vallo di Diano, nella provincia di Salerno. Secondo le fonti ufficiali, non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata si trova tra Basilicata e la provincia di Salerno. La scossa è stata di breve durata e non sono stati rilevati altri eventi sismici nelle ore successive.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in Basilicata, nell'area del Comune di Moliterno, in provincia di Potenza, alle 6:08, ma avvertati anche nel Vallo di Diano (zona sud della provincia di Salerno). La Sala Sismica INGV-Roma ne ha certificato la profondità a 13 chilometri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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