Scossa di terremoto tra Basilicata e Vallo di Diano | nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 6:08 nel Comune di Moliterno, in Basilicata. La stessa si è avvertita anche nel Vallo di Diano, nella provincia di Salerno. Secondo le fonti ufficiali, non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata si trova tra Basilicata e la provincia di Salerno. La scossa è stata di breve durata e non sono stati rilevati altri eventi sismici nelle ore successive.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in Basilicata, nell'area del Comune di Moliterno, in provincia di Potenza, alle 6:08, ma avvertati anche nel Vallo di Diano (zona sud della provincia di Salerno). La Sala Sismica INGV-Roma ne ha certificato la profondità a 13 chilometri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trema il salernitano: scossa di terremoto tra Vallo di Diano e BasilicataNel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, è stata registrata una lieve scossa di terremoto tra la Basilicata e il Vallo di Diano, a pochi chilometri...

Forte scossa di terremoto. Trema anche la Lucchesia. Paura ma nessun dannoUna forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, interessando anche la zona della Lucchesia.

Temi più discussi: Terremoto in Calabria: 6.2 di magnitudo. Nessun danno segnalato; Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.1 avvertita anche in Campania e Sicilia: notte di paura nel Sud Italia ma nessun danno; Terremoto oggi nel Sud Italia, scossa magnitudo 6.2: paura tra Calabria, Puglia e Sicilia; Scossa di terremoto di magnitudo 6,2 vicino la Calabria: avvertita anche in Puglia.

#Terremoto oggi a Potenza, scossa di magnitudo 3 con epicentro tra Basilicata e Campania x.com

Terremoto oggi a Potenza, scossa di magnitudo 3 con epicentro tra Basilicata e CampaniaSecondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto epicentro tra i comuni di Moliterno e Tramutola, in provincia ... fanpage.it

Cerco una storia d'amore tra un'ammiratrice e una serva reddit

Terremoto in Calabria, scossa avvertita nel Crotonese: paura tra i residentiUna scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nella serata di oggi in Calabria. L'evento sismico è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di ... thesocialpost.it