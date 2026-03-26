Forte scossa di terremoto Trema anche la Lucchesia Paura ma nessun danno

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, interessando anche la zona della Lucchesia. L’evento, di magnitudo 4, è stato di breve durata ma intenso, con un’onda sismica che si è propagata su un’area abbastanza estesa. Finora non sono stati segnalati danni o feriti, anche se la popolazione ha manifestato paura durante il terremoto.

Breve, ma molto intensa e con un raggio d’azione particolarmente ampio e diffuso. Questa, una sintesi descrittiva a caldo del movimento tellurico, magnitudo 4.0 delle scala Richter con epicentro individuato a una profondità di circa 10,9 chilometri. nella provincia di Massa Carrara, a Fosdinovo, registrata ieri mattina alle 8,14 dai sismografi a circa 9 chilometri a nord di Carrara e che interessato vaste zone, con gradazioni consistenti di intensità percepita, comprese la Lucchesia, la Piana, la Versilia e la Valle del Serchio. Mentre si rincorrevano i commenti più disparati sui social media, vista l’ora in molti si trovavano a fare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte scossa di terremoto. Trema anche la Lucchesia. Paura ma nessun danno Articoli correlati Scossa di terremoto nella notte a Casteldaccia: paura ma nessun dannoUna scossa di terremoto è stata rilevata dall'Ingv a mezzanotte e 34 a Casteldaccia. Terremoto nella notte, la scossa sveglia i residenti: paura ma nessun dannoUn boato improvviso, poi il letto che trema e i vetri che vibrano nel silenzio della notte. Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia Tutto quello che riguarda Forte scossa Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse; Forte scossa di terremoto di 4,0 con epicentro tra Lunigiana e Liguria; Terremoto in Toscana a Fosdinovo (Massa Carrara), magnitudo 3,9: scuole chiuse in molti Comuni; Palermo si sveglia per il terremoto, sciame sismico alle Eolie: 15 scosse, la più forte di magnitudo 4.6. Forte scossa di terremoto. Trema anche la Lucchesia. Paura ma nessun dannoUna scossa di magnitudo 4.0 con epicentro individuato a Fosdinovo ieri mattina ha bruscamente svegliato gli abitanti della nostra Provincia. La scossa è stata percepita dall’alta Garfagnana fino alla ... msn.com Scossa di terremoto in Toscana, trema la terra anche nello Spezzino. Romito Magra, chiuso l’ufficio postale dopo i danniStudenti fuori dagli edifici scolastici. L’epicentro in provincia di Massa-Carrara, vicino Fosdinovo. Il sindaco Moriconi: Tanta paura ... ilsecoloxix.it Terremoto in Grecia: forte scossa nella Penisola Calcidica | DATI e MAPPE - facebook.com facebook Forte scossa di #Terremoto in #Toscana: epicentro a Massa Carrara x.com