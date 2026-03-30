Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, è stata registrata una lieve scossa di terremoto tra la Basilicata e il Vallo di Diano, a pochi chilometri da Sala Consilina. L’evento sismico è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni o feriti. Sono in corso verifiche da parte delle autorità per valutare l’entità dell’evento.

Il sisma si è verificato alle ore 17:23 di ieri, con una profondità di circa 9.3 chilometri Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, nell’area compresa tra la Basilicata e il Vallo di Diano, a pochi chilometri da Sala Consilina. Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 ed è stato localizzato a circa 4 chilometri a ovest di Calvello, in provincia di Potenza. Il sisma si è verificato alle ore 17:23, con una profondità di circa 9.3 chilometri. La scossa, di lieve entità, potrebbe essere stata avvertita dalla popolazione in alcune aree limitrofe, in particolare nei comuni del Vallo di Diano e del potentino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Trema il salernitano: scossa di terremoto tra Vallo di Diano e Basilicata

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