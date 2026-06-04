Reggio Calabria scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fuga

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Reggio Calabria è stato scoperto un bunker sotterraneo dotato di cunicoli segreti e camere di fuga. Il rifugio è stato individuato grazie a sistemi di occultamento e strutture progettate per facilitare l’evasione di una persona ricercata. La scoperta è avvenuta a seguito di un'indagine che ha portato alla rivelazione di questa installazione nascosta sotto terra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un bunker protetto da sistemi di occultamento e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. È l’incredibile scoperta effettuata ad Ardore dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, con il decisivo supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con l’ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco (RC). Dietro pareti apparentemente anonime e sotto il pavimento dell’immobile controllato, i Carabinieri hanno individuato un articolato bunker che si sviluppa attraverso tre distinti ambienti sotterranei: una camera da letto, un servizio igienico e una vera e propria “camera di fuga”, cuore pulsante dell’intero sistema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

reggio calabria scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fuga
© Lapresse.it - Reggio Calabria, scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fuga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanza

Video Reggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanza

Notizie e thread social correlati

Nei cunicoli dei rapinatori: ecco il labirinto sotterraneo usato per la fugaDurante le indagini sono stati individuati una serie di cunicoli stretti e passaggi sotterranei che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati...

Bunker sotterraneo per la marijuana scoperto nelle campagne di Cerignola: cinque arrestiLa polizia ha trovato un bunker sotterraneo nelle campagne di Cerignola, usato per coltivare e lavorare marijuana.

Temi più discussi: Reggio Calabria, scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fuga; Reggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanza; VIDEO| Scoperto ad Ardore un bunker sotterraneo dotato di tutti i comfort; Marijuana coltivata in un bunker segreto, 5 arresti nel foggiano.

reggio calabria reggio calabria scoperto bunkerReggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanzaUn bunker protetto da sistemi di occultamento e realizzato con estrema precisione per favorire la fuga di un ipotetico latitante è stato scoperto ad Ardore dai Carabinieri del ... ilmattino.it

reggio calabria reggio calabria scoperto bunkerReggio Calabria, scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fugaUn bunker protetto da sistemi di occultamento e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. È l’incredibile scoperta ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web