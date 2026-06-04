reggio calabria scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fuga

A Reggio Calabria è stato scoperto un bunker sotterraneo dotato di cunicoli segreti e camere di fuga. Il rifugio è stato individuato grazie a sistemi di occultamento e strutture progettate per facilitare l’evasione di una persona ricercata. La scoperta è avvenuta a seguito di un'indagine che ha portato alla rivelazione di questa installazione nascosta sotto terra.

Un bunker protetto da sistemi di occultamento e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. È l’incredibile scoperta effettuata ad Ardore dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, con il decisivo supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con l’ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco (RC). Dietro pareti apparentemente anonime e sotto il pavimento dell’immobile controllato, i Carabinieri hanno individuato un articolato bunker che si sviluppa attraverso tre distinti ambienti sotterranei: una camera da letto, un servizio igienico e una vera e propria “camera di fuga”, cuore pulsante dell’intero sistema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Reggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanza

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