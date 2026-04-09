Il video del bunker trovato dai Carabinieri a Palmi | dentro un arsenale ma possibile rifugio di latitanti

I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno scoperto un bunker nascosto sotto una botola ben mimetizzata nel pavimento di un casolare nella Piana di Gioia Tauro. All’interno, sono stati trovati armi e munizioni, e si sospetta che il rifugio potesse essere utilizzato anche da latitanti o fuggitivi per nascondersi. Il sito è stato sottoposto a sequestro e oggetto di approfondimenti.

Il bunker scoperto dai carabinieri della Compagnia di Palmi era celato sotto una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento di un casolare della Piana di Gioia Tauro usato per nascondere armi e poteva ospitare anche latitanti e fuggitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bunker e arsenale a Palmi: scoperto il rifugio segreto nei campiUn uomo è stato arrestato dai Carabinieri nelle campagne della Piana di Tauro dopo la scoperta di un rifugio sotterraneo sofisticato e di un deposito... Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker: un arrestoI carabinieri della compagnia di Palmi, Reggio Calabria, hanno scoperto un bunker all'interno di un casolare isolato nelle campagne della Piana di... Temi più discussi: Tgcom24: I carabinieri scoprono un bunker sotterraneo in un'abitazione Video; Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro - Video; Palmi, bunker blindato sotto il pavimento: i carabinieri scoprono nascondiglio segreto - VIDEO; Bunker segreto scoperto a Palmi. Palmi, bunker blindato sotto il pavimento: i carabinieri scoprono nascondiglio segreto – VIDEONel vano sotterraneo c'era un arsenale: armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Un arresto ... corrieredellacalabria.it Scoprono una botola in casa e trovano un bunker: dentro armi e munizioni. Arrestato un uomoUn bunker nascosto sotto il pavimento, invisibile a occhio nudo e costruito per non essere trovato. È la scoperta fatta dai Carabinieri nelle campagne di Palmi (Reggio Calabria), nel ... leggo.it Un trentenne bloccato dai carabinieri. Recuperato il coltello nell’erba - facebook.com facebook La premier annuncia 'diecimila ausiliari di carabinieri e polizia'. Il primo maggio in consiglio dei ministri il Piano casa, '100mila alloggi in 10 anni' #ANSA x.com