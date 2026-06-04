I carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria. Il rifugio si estende per 120 metri di cunicoli e comprendeva una camera da letto, un servizio igienico e una camera di fuga. La struttura, che sembra uscita da un fumetto, è stata individuata durante un intervento di controllo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di scoperta o sui soggetti coinvolti.

Una camera da letto, un servizio igienico e una camera di fuga. Sembra uscito da un fumetto di Diabolik e invece è il bunker trovato dai carabinieri ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria. Era perfettamente nascosto e progettato per garantire una via di uscita sicura per un latitante, in caso di necessità. Secondo gli agenti che hanno scoperto la struttura, si tratta di uno dei rifugi più complessi e sofisticati mai scoperti sul territorio della Locride. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Locri, era iniziata come una normale attività di perquisizione alla ricerca di armi. Una volta entrati in un edificio però, gli agenti hanno trovato l’impensabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto un bunker con cunicoli di 120 metri e camere di fuga in provincia di Reggio Calabria

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Reggio Calabria, scoperto un bunker con cunicoli e camera di fuga

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