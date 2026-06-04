Durante una perquisizione mirata alla ricerca di armi, le forze dell'ordine hanno scoperto un bunker sotterraneo a Reggio Calabria. Il sito includeva un tunnel di circa 120 metri e una stanza destinata alla fuga. La scoperta ha rvelato la presenza di un sistema di nascondiglio sotterraneo, non previsto nelle operazioni iniziali. La perquisizione si è conclusa con il rinvenimento di armi e materiali vari all’interno del bunker.

Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi. Si è invece trasformata in una scoperta eccezionale quella effettuata dai carabinieri ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. L'intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della Stazione di Ardore, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dei vigili del fuoco di Bianco. Dietro le pareti tre ambienti Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, bunker segreto con tunnel di 120 metri: c'era anche una stanza per la fuga

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Reggio Calabria, scoperto bunker segreto con tunnel di fuga: sistema nascosto per la latitanza

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