scoperta la quinta stella in memoria di rosario de felice alla rotonda

Notizia in breve

È stata scoperta una quinta stella in memoria di Rosario De Felice alla rotonda all’incrocio tra Via e altri strade. L’evento si è svolto questa mattina e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. La stella è stata collocata in memoria del defunto, come segno di ricordo e riconoscimento. La cerimonia si è svolta in forma semplice e senza ulteriori interventi pubblici.