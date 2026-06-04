Scoperta la quinta stella in memoria di Rosario De Felice alla rotonda
È stata scoperta una quinta stella in memoria di Rosario De Felice alla rotonda all’incrocio tra Via e altri strade. L’evento si è svolto questa mattina e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. La stella è stata collocata in memoria del defunto, come segno di ricordo e riconoscimento. La cerimonia si è svolta in forma semplice e senza ulteriori interventi pubblici.
Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta stamani, presso la rotonda situata all’incrocio tra Via Ruggiero, Via Tiziano e Via Cappuccini, dove è collocata una scultura raffigurante un pallone da basket, la cerimonia per lo scoprimento della quinta stella, dedicata a Rosario De Felice, giovane cestista coinvolto nel gravissimo incidente stradale di Buccino del 9 novembre 2008 in cui persero la vita Emanuela Gallicola (dirigente della squadra Under 15 della Juvecaserta), Gianluca Noia (allenatore), Paolo Mercaldo (atleta) e Gigi Mercaldo (padre di Paolo ed accompagnatore della squadra), ai quali fu dedicata la rotonda. Nell’incidente Rosario De Felice rimase gravemente ferito ed è successivamente scomparso il 24 agosto 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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