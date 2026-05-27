Il 16 giugno si visiterà la sede de L’Erbolario, un’azienda situata tra orti botanici, campi di erbe aromatiche e laboratori di ricerca. La visita consentirà di vedere come vengono prodotti i cosmetici, dalla coltivazione delle piante alla formulazione finale. La struttura combina elementi naturali e tecnologie scientifiche per la creazione di fragranze e prodotti di bellezza.

C ’è un luogo dove la cosmesi nasce (ancora) dalla terra e dalla ricerca paziente. Un’azienda immersa nel verde di orti botanici, campi di erbe aromatiche e laboratori in cui la natura incontra la scienza. È la sede de L’Erbolario, fondata nel 1978 da Franco Bergamaschi e Daniela Villa, con una visione ben precisa: creare bellezza rispettando l’ambiente, le persone e i ritmi naturali. L’Erbolario, IO Donna e una giornata speciale con voi X In Viaggio con iO Donna a Lodi, da L’Erbolario. La redazione beauty di iO Donna e la beauty director Cristina Milanesi vi accompagneranno proprio dentro la meravigliosa villa e sede del brand, alla scoperta del ciclo di vita della cosmesi naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 16 giugno vi portiamo alla scoperta della storica sede de L’Erbolario. Dagli orti alle fragranze, alla scoperta di come nascono i cosmetici

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