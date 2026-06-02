Tragedia di Buccino fissata la cerimonia della quinta stella per ricordare Rosario De Felice
Giovedì 4 giugno alle 12 si terrà a Caserta la cerimonia per l’apposizione della quinta stella dedicata a un giovane vittima di una tragedia avvenuta a Buccino. L’evento si svolgerà presso la rotonda all’incrocio tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, dove si trova una scultura di un pallone da basket. La cerimonia ricorda la memoria di Rosario De Felice, scomparso in circostanze non specificate.
Giovedì 4 giugno alle ore 12 a Caserta, presso la rotonda situata all’incrocio tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, dove è collocata una scultura raffigurante un pallone da basket, si terrà la cerimonia per lo scoprimento della quinta stella, dedicata a Rosario De Felice, giovane. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Diciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittimeDiciassette anni dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, si è svolta una cerimonia senza corteo per commemorare le vittime.
Resinovich, fissata la data dei funerali. Cerimonia riservata a Sant'Anna, resta il no alla cremazioneIl funerale di Liliana Resinovich è stato programmato per martedì 21 aprile alle 12 e 30.