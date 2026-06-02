Tragedia di Buccino fissata la cerimonia della quinta stella per ricordare Rosario De Felice

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno alle 12 si terrà a Caserta la cerimonia per l’apposizione della quinta stella dedicata a un giovane vittima di una tragedia avvenuta a Buccino. L’evento si svolgerà presso la rotonda all’incrocio tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, dove si trova una scultura di un pallone da basket. La cerimonia ricorda la memoria di Rosario De Felice, scomparso in circostanze non specificate.

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Giovedì 4 giugno alle ore 12 a Caserta, presso la rotonda situata all’incrocio tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, dove è collocata una scultura raffigurante un pallone da basket, si terrà la cerimonia per lo scoprimento della quinta stella, dedicata a Rosario De Felice, giovane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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