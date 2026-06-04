Nel 2026, tra i modelli di scooter da 300 a 400 cc, il Honda Adv 350 si distingue come esempio di successo, contribuendo all’evoluzione del segmento. La sua presenza ha spinto la produzione di scooter con caratteristiche da crossover, combinando prestazioni e design. La gamma comprende sei modelli considerati tra i migliori in questa categoria.

Gli scooter adventure di media cilindrata propongono una formula sempre più apprezzata anche in Italia che combina praticità in città, comfort nei trasferimenti extraurbani e un look che trae ispirazione dal mondo delle moto crossover. A originare questo trend è stato il grande successo dell’Honda X-Adv, modello di cilindrata e prestazioni ben più importanti che ha però dimostrato le potenzialità commerciali di questo tipo di veicolo. La stessa Honda è stata tra le prime a sfruttare il momento con il suo Adv 350, oggi tra i modelli più venduti di questo segmento, con il recente Aprilia SR GT 400 che punta a sfidarne l’egemonia sfruttando l’appeal sportivo del marchio di Noale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scooter adventure: i 6 migliori modelli fra 300 e 400 cc del 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scooter Adventure 2026 | I migliori in arrivo: Aprilia, Kymco, Voge, Zontes e non solo

Notizie e thread social correlati

AMD Ryzen AI Max PRO 400: 192 GB di memoria per modelli da 300 miliardiRecentemente è stato presentato il nuovo processore AMD Ryzen AI Max PRO 400, dotato di 192 GB di memoria.

Scooter 125 cc: 5 "ruota alta" per patente B e tangenzialiDa oggi i motociclisti con patente B possono guidare scooter 125 cc anche su tangenziali e autostrade.

Temi più discussi: Scooter adventure: i 6 migliori modelli fra 300 e 400 cc del 2026; Mercato moto: a maggio +8,4%. Dominio di Honda; KTM Orange Juice il 5 e 6 ottobre a San Marino | Dueruote; In Italia arriva il Pasta Safari: 6 giorni in moto tra curve, cucina e amicizie.

Scooter adventure: i 6 migliori modelli fra 300 e 400 cc del 2026Il successo dell'Honda Adv 350 ha aperto la strada a una nuova generazione di scooter con ambizioni e portamento da crossover. Da Aprilia a Zontes, passando per Peugeot, Sym e Voge, ecco le proposte p ... msn.com

Scooter adventure: i 6 migliori modelli in Italia. Prezzi e datiCon il suo debutto nell’ormai lontano 2017, il muscoloso Honda X-Adv diede vita a un filone completamente nuovo nel mondo della mobilità a due ruote, quello degli scooter adventure, o crossover, ... msn.com