Da oggi i motociclisti con patente B possono guidare scooter 125 cc anche su tangenziali e autostrade. La novità riguarda cinque modelli con ruota alta, approvati per l’uso su queste strade. La circolazione di questi scooter sarà consentita sia in città sia sulle strade ad alta velocità, ampliando le possibilità di spostamento per i conducenti con patente B. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità competenti.

La stabilità prima di tutto: è questo il focus degli scooter a ruota alta, il cui segmento 125 cc si fa ancor più interessante dopo il via libera a moto e scooter ottavo di litro per autostrade e tangenziali, a patto che il conducente sia maggiorenne. Sono diversi i modelli popolari che gli italiani apprezzano; in questo articolo racchiudiamo una selezione di cinque proposte a buon mercato per dare una chiara idea di cosa offra il mercato nel 2026. Non serve patente specifica, a meno che non si è in età compresa tra i 16 ed i 18 anni, o non si abbia ancora la patente B, quella della macchina; in quel caso è necessario conseguire la patente A1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scooter 125 cc: 5 "ruota alta" per patente B e tangenziali

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