AMD Ryzen AI Max PRO 400 | 192 GB di memoria per modelli da 300 miliardi

Recentemente è stato presentato il nuovo processore AMD Ryzen AI Max PRO 400, dotato di 192 GB di memoria. Questa configurazione permette di gestire modelli linguistici da 300 miliardi di parametri direttamente su hardware locale. La capacità di eseguire questi modelli senza fare affidamento sui server cloud potrebbe influenzare le attività degli sviluppatori, offrendo nuove possibilità di elaborazione e sviluppo di applicazioni AI. Le caratteristiche tecniche di questa soluzione indicano un passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale su hardware personale.

? Domande chiave Come cambierà il lavoro degli sviluppatori senza dipendere dai server cloud?. Quali modelli linguistici da 300 miliardi potrai far girare localmente?. Come influirà la memoria unificata sulla gestione di più agenti AI?. Quando arriveranno sul mercato le workstation con i nuovi chip AMD?.? In Breve Gamma include modelli Ryzen AI Max+ PRO 495, 490 e 485 con NPU fino a 55 TOPS.. Disponibilità commerciale tramite Lenovo, HP e ASUS prevista per il terzo trimestre 2026.. Modello top da 16 core raggiunge 5,2 GHz con cache totale di 80 MB.. Supporto software tramite ecosistema ROCm per strumenti come Visual Studio Code e ComfyUI..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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AMD Ryzen AI 400: ¿El Fin de la Nube (Análisis)

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