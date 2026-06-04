Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla A11 tra due tir, tra i caselli di Capannori e Lucca Est, in direzione mare. Un camion ha tamponato un altro veicolo pesante, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

LUCCA – Un tragico incidente mortale sulla A11 si è verificato nelle prime ore di oggi (4 giugno) a causa di un violento scontro tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Capannori e Lucca Est, in direzione mare. L’allarme alla centrale operativa è scattato alle 6,50, quando la gravità dell’impatto ha richiesto l’intervento immediato di una fitta rete di soccorsi. Un uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo a causa della violenza dell’urto e l’impatto con l’asfalto si è rivelato purtroppo fatale. Sul posto è giunta l’automedica, ma il medico del servizio sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro tra tir su A11, un morto e un ferito

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