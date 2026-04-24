Venerdì 24 aprile, sulla strada Torino-Milano a Settimo, si è verificato uno scontro tra un tir e un’auto di piccole dimensioni. L’incidente ha causato il ricovero di un ferito presso l’ospedale San Giovanni Bosco e ha provocato blocchi temporanei sulla tangenziale nord e nella zona di Falchera. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

? Cosa sapere Scontro tra tir e Citroën C1 sulla Torino-Milano a Settimo venerdì 24 aprile.. Un ferito all'ospedale San Giovanni Bosco causa blocchi su tangenziale nord e Falchera.. Un violento scontro tra un autocarro pesante e una Citroën C1 ha bloccato il traffico sull’autostrada Torino-Milano nella mattinata di questo venerdì 24 aprile 2026, provocando il trasporto di un ferito all’ospedale San Giovanni Bosco. Il sinistro si è consumato nelle prime ore del giorno in direzione verso la Lombardia, precisamente in prossimità dello svincolo di Settimo Torinese. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, i quali hanno dovuto lavorare per liberare la persona coinvolta dall’abitacolo della vettura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra tir e utilitaria a Settimo: caos e ferito sulla Torino-Milano

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