scontro tra due tir un ferito sulla romea

Un grosso camion fermo, per i lavori di asfaltatura, è stato tamponato ieri verso le 13 all’altezza della curva di Bellocchio sulla statale Romea, poco prima dell’ingresso del lido di Spina a Comacchio, in direzione Venezia, da un altro autoarticolato condotto da un’autista rumeno di 55 anni. Dei due conducenti è stato l’autista della Romania, quello che aveva tamponato, ad avere la peggio. E’ stato velocemente estratto dalla cabina nella quale sedeva dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio. Una volta estratto, ha camminato per qualche minuto sulle proprie gambe, ma poi a causa della forte impatto che gli aveva causato un notevole trauma toracico, è stato prima fatto sdraiare sulla barella agganciata all’elicottero del 118, che l’ha trasportato al nosocomio ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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