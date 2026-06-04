Milo Infante ha presentato Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai. I rapporti tra i due sono tesi e recenti sviluppi hanno portato a questa decisione. La disputa riguarda questioni legate al comportamento professionale e alle modalità di collaborazione tra il conduttore e la criminologa. La Rai ha avviato un procedimento interno per chiarire la situazione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Da qui una tensione sempre più larga che, secondo alcuni, avrebbe portato Infante, che è anche vicedirettore degli Approfondimenti Rai, a segnalare Bruzzone al Comitato etico della Rai oltre che ai direttori di competenza, mettendo così a rischio il rinnovo del suo programma Nella mente di Narciso, una docuserie che indaga le personalità narcisistiche protagoniste dei casi di cronaca nera prodotta da La Casa rossa, la società di proprietà di Francesca Verdini, compagna del ministro Matteo Salvini. Pare che Infante si sia risentito per alcuni commenti che la criminologa avrebbe condiviso sui propri account social dopo la rottura con lui in diretta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai: ecco cosa è successo

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MILO INFANTE CONTRO ROBERTA BRUZZONE: IL CONDUTTORE PORTA LA CRIMINOLOGA DAVANTI AL COMITATO ETICO

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