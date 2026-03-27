In diretta televisiva, il giornalista Milo Infante ha rivolto accuse al collega Bruno Vespa, scatenando uno scontro aperto. La discussione si è svolta durante una trasmissione, con entrambe le parti che si sono scambiate risposte dure e dirette. Nei corridoi dell’azienda, si parla di un aumento delle tensioni legate a questioni di palinsesto e di un clima di conflitto tra i due professionisti.

Nei corridoi della Rai l’aria si è fatta improvvisamente tesa, trasformando una semplice questione di palinsesto in un vero caso mediatico. A innescare tutto è stato un intervento in diretta che ha acceso i riflettori su dinamiche interne tutt’altro che tranquille, con due volti storici dell’informazione finiti al centro di un botta e risposta destinato a far discutere. Bruno Vespa contro Milo Infante: il duro sfogo a Porta a Porta. Nel corso di una puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa ha scelto di rompere gli schemi e rivolgersi apertamente ai vertici aziendali, lamentando il mancato rispetto degli orari tra programmi di approfondimento. Senza citare direttamente il destinatario, il conduttore ha denunciato una sovrapposizione con una trasmissione di Rai 2, accusata di sforare invadendo lo spazio della seconda serata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra in Rai, Milo Infante contro Bruno Vespa, è scontro aperto: accuse in diretta e risposte al veleno

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