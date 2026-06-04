Scontro tra moto e furgone nella Bassa | ferito portato d' urgenza in ospedale

Un motociclista è stato soccorso nella mattinata di giovedì dopo un incidente con un furgone nella Bassa Veronese. Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Un motociclista è stato soccorso nella mattinata di giovedì nella Bassa Veronese, in seguito ad un incidente stradale. Stando alle prime informazioni raccolte, una moto ed un furgone si sarebbero scontrati intorno alle 10.30 a Vallese di Oppeano in via Lino Lovo, nei pressi dell'azienda Bruno srl. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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SI SCHIANTA CON LA MOTO CONTRO UN FURGONE: GRAVE 20ENNE | 27/05/2026

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