Settantenne portato d' urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e bici nella Bassa

Un uomo di 70 anni è stato trasportato in ospedale con l'elicottero dopo un incidente tra auto e bici avvenuto nella Bassa Veronese nella mattinata di martedì. L'incidente si è verificato lungo una strada della zona, coinvolgendo un veicolo e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un ciclista è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Borto Trento, dopo un incidente avvenuto nella Bassa Veronese nella mattinata di martedì.Stando a quanto appresto, una bicicletta ed un'auto si sarebbero scontrate a Erbè, in via Castelletto, con una dinamica al vaglio del personale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-bici: ciclista sbalzato sull'asfalto, portato in ospedale Scontro all'incrocio tra auto e moto: sessantenne portato in ospedaleUn motociclista è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona nella serata di lunedì.