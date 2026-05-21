Scontro moto-furgone | motociclista portato in gravi condizioni in ospedale
Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente lungo corso Torino, nel quartiere della Foce a Genova. Un motociclista e un furgone sono entrati in collisione, con quest’ultimo coinvolto nel sinistro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il motociclista in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi. I dettagli sulle cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale poco dopo le 7 del mattino di oggi, giovedì 21 maggio, in corso Torino, nel quartiere genovese della Foce. Qui, per cause da chiarire, un furgone proveniente da via Cecchi e uno scooter che percorreva corso Torino verso via Rimassa si sono scontrati.Ad avere la peggio è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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