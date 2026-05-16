Incidente a Torino Pozzo Strada | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta Quattro feriti in ospedale

Nella notte di oggi, sabato 16 maggio 2026, due automobili si sono scontrate all’incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco a Torino. Uno dei veicoli si è ribaltato dopo l’impatto. Quattro persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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Un incidente stradale ha coinvolto due auto nella notte di oggi, sabato 16 maggio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco a Torino. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Bmw Serie 1, che si è ribaltata, e un'Audi A3 Sportback. Il bilancio è di quattro persone ferite, nessuna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino, scontri molto violenti al corteo per Askatasuna: la polizia risponde con gli idranti Sullo stesso argomento Incidente a Torino Vallette: scontro tra due auto all'incrocio, feriti in ospedaleUn incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Pianezza e via delle Primule a Torino. Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Ladri in azione in pieno giorno a Torino Pozzo Strada: rubano un furgone fuori dal supermercato, poi scappano sbarazzandosi del GPSPieno giorno a Torino, intorno alle 11 del mattino del 12 maggio scorso, davanti a un supermercato di via Teresa Mattei nel quartiere Pozzo Strada. È mattina, i clienti e i passanti, così come gli aut ... torinotoday.it Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada: uomo colto da un malore, mortoUn italiano di 70 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026 in via De Sanctis a Torino, dopo essere stato colto da un improvviso malore in strada. Il dramma si è consumato davanti all ... torinotoday.it