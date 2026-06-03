Violento scontro tra due auto a Ragazzola una si ribalta | due feriti
Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Ragazzola questa mattina, 3 giugno. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma-Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle vetture si è ribaltata, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.
Violento scontro tra due auto a Ragazzola. Una delle due vetture si è ribaltata stamattina, 3 giugno, all’altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma-Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Sul posto la polizia locale del servizio associato Bassa Ovest che sta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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