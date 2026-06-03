Violento scontro tra due auto a Ragazzola una si ribalta | due feriti

Notizia in breve

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Ragazzola questa mattina, 3 giugno. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma-Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle vetture si è ribaltata, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.