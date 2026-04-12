Incidente con feriti sulla Cassia nord a Viterbo traffico rallentato per scontro tra tre auto
Nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile si è verificato un incidente sulla Cassia nord a Viterbo, coinvolgendo tre automobili. L’incidente è avvenuto all’altezza del negozio Carabetta, causando feriti e rallentamenti nel traffico. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro, che ha temporaneamente bloccato la circolazione nella zona. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui feriti o sulle condizioni di loro eventuale gravità.
Incidente stradale sulla Cassia nord a Viterbo. Nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile tre auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza del negozio Carabetta. Gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario.Viabilità rallentata.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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