Scontro tra due auto sulla strada provinciale 135 a Belpasso | feriti e traffico rallentato

Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada provinciale 135 a Belpasso, causando feriti tra i conducenti e i passeggeri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Scontro tra due auto sulla strada provinciale 135, nel territorio di Belpasso. Alcune persone sono rimaste ferite. Lo riportano i colleghi di Videostar. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, i carabinieri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano: un morto e due feriti Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Due feriti nello scontro tra due auto; Scontro fra due auto a Roccavione; Scontro tra due auto nella notte: sei giovani finiscono in ospedale; Scontro tra due auto nel nord Barese, due morti e cinque feriti. Incidente stradale: scontro tra un camion e un'auto in A1 a Frosinone, muore 52enneScontro mortale nella mattinata lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra i caselli di Anagni e Ferentino. Nello schianto è morta una persone e un'altra è rimasta gravemente ferita ... rainews.it Scontro tra un camion e un’auto sull’A1 a Frosinone: morto un uomoIncidente stradale sull’A1, nel territorio di Frosinone: un’automobile e un camion si sono scontrati. Nell’impatto è morto un uomo di 52 anni. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al t ... fanpage.it Scontro a fuoco, ieri sera a ridosso della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano verosimilmente passeggiando in strada, sono state colpite accidentalmente alle gambe. Entramb - facebook.com facebook